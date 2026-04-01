Słuchawki stworzone na sezon w ruchu. Open Buds to propozycja TOZO dla aktywnych użytkowników

Wiosną wiele osób częściej wychodzi z domu, czy to na spacer, jogging, czy też na rower. Aura zachęca jednych do treningów, a dłuższe dni motywują innych do załatwiania spraw, na które wcześniej brakowało czasu i ochoty. W takich sytuacjach poszukiwany i potrzebny jest sprzęt, który nie tylko zaoferuje dobre brzmienia, ale też da wygodę i swobodę użytkowania. Bezprzewodowe słuchawki z otwartą konstrukcją TOZO Open Buds łączą właśnie te potrzeby, pozwalając wygodnie słuchać muzyki i prowadzić rozmowy bez pełnego odcinania się od tego, co dzieje się wokół.



Producent zastosował otwartą konstrukcję i dwuosiowy system regulacji, umożliwiając dopasowanie kąta wkładek do ucha w poziomie i pionie. Dzięki temu każdy może ułożyć je dokładnie tak, by noszenie przez wiele godzin było wygodne. Open Buds wyposażono przy tym w dynamiczne przetworniki 14,2 mm oraz technologię TOZO ORIGX 2.0 Acoustic, a więc rozwiązania, które zapewniają bogate, wyraziste brzmienie z mocnym basem i szczegółowymi wysokimi tonami. Za stabilną łączność odpowiada Bluetooth 5.3, wspierający szybkie parowanie i płynną transmisję dźwięku w zasięgu ponad 10 metrów.



TOZO Open Buds wspierają mobilny styl życia. Oferują do 12 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu, a etui ładujące wydłuża ten czas łącznie do 42 godzin. Wbudowane mikrofony z technologią redukcji hałasu podczas połączeń poprawiają jakość głosu, ułatwiając rozmowy w ruchliwym mieście, w przestrzeni biurowej czy na siłowni. Istotnym atutem Open Buds jest także wodoodporność na poziomie IPX6, która zwiększa swobodę użytkowania podczas spacerów, treningów i innych aktywności na świeżym powietrzu.



TOZO Open Buds to propozycja dla osób, które lubią mieć ulubione playlisty zawsze pod ręką, ale nie chcą tracić kontaktu z tym, co dzieje się wokół nich. Wiosną, gdy dzieje się więcej i częściej jesteśmy w ruchu, to rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze.