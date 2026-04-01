Słuchawki stworzone na sezon w ruchu. Open Buds to propozycja TOZO dla aktywnych użytkowników
Wraz z rozpoczęciem sezonu większej aktywności na świeżym powietrzu rośnie znaczenie sprzętu, który dotrzyma kroku wysokiemu tempu codzienności. TOZO Open Buds to bezprzewodowe słuchawki z otwartą konstrukcją zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą słuchać muzyki, podcastów i prowadzić rozmowy bez całkowitego odcinania się od otoczenia.
2026-04-01, 09:36

Wiosną wiele osób częściej wychodzi z domu, czy to na spacer, jogging, czy też na rower. Aura zachęca jednych do treningów, a dłuższe dni motywują innych do załatwiania spraw, na które wcześniej brakowało czasu i ochoty. W takich sytuacjach poszukiwany i potrzebny jest sprzęt, który nie tylko zaoferuje dobre brzmienia, ale też da wygodę i swobodę użytkowania. Bezprzewodowe słuchawki z otwartą konstrukcją TOZO Open Buds łączą właśnie te potrzeby, pozwalając wygodnie słuchać muzyki i prowadzić rozmowy bez pełnego odcinania się od tego, co dzieje się wokół.


Producent zastosował otwartą konstrukcję i dwuosiowy system regulacji, umożliwiając dopasowanie kąta wkładek do ucha w poziomie i pionie. Dzięki temu każdy może ułożyć je dokładnie tak, by noszenie przez wiele godzin było wygodne. Open Buds wyposażono przy tym w dynamiczne przetworniki 14,2 mm oraz technologię TOZO ORIGX 2.0 Acoustic, a więc rozwiązania, które zapewniają bogate, wyraziste brzmienie z mocnym basem i szczegółowymi wysokimi tonami. Za stabilną łączność odpowiada Bluetooth 5.3, wspierający szybkie parowanie i płynną transmisję dźwięku w zasięgu ponad 10 metrów.


TOZO Open Buds wspierają mobilny styl życia. Oferują do 12 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu, a etui ładujące wydłuża ten czas łącznie do 42 godzin. Wbudowane mikrofony z technologią redukcji hałasu podczas połączeń poprawiają jakość głosu, ułatwiając rozmowy w ruchliwym mieście, w przestrzeni biurowej czy na siłowni. Istotnym atutem Open Buds jest także wodoodporność na poziomie IPX6, która zwiększa swobodę użytkowania podczas spacerów, treningów i innych aktywności na świeżym powietrzu.


TOZO Open Buds to propozycja dla osób, które lubią mieć ulubione playlisty zawsze pod ręką, ale nie chcą tracić kontaktu z tym, co dzieje się wokół nich. Wiosną, gdy dzieje się więcej i częściej jesteśmy w ruchu, to rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze.

KONTAKT / AUTOR
Norbert Szamota
PR Manager
531 283 379
ZAŁĄCZNIKI
sluchawki-stworzone-na-sezon-w-ruchu-open-buds-to-propozycja-tozo-dla-aktywnych-uzytkownikow.pdf tozo-open-buds_2.jpg tozo-open-buds_1.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
TOZO
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.